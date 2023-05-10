Экс-глава управления минприроды Кубани пытается обжаловать срок за покушение на мошенничество

Защита бывшего начальника управления государственного экологического надзора минприроды Краснодарского края Николая Шевченко направила в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции жалобу на приговор за покушение на крупное мошенничество, по которому он и его знакомый Борис Иванов получили сроки в колонии. Об этом сообщает «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В декабре 2019 года к Борису Иванову обратился знакомый, учредитель ООО «Спецтехника 93» Карен Аракелян. Он рассказал, что за два месяца до этого по инициативе минприроды Кубани Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с его брата Арсена Аракеляна, арендатора участка в Тимашевском районе, компенсацию за ущерб недрам из-за незаконной добычи полезных ископаемых. В минприроды региона сообщали, что в самовольно вырытом карьере было добыто не менее 13 тыс. кубометров глины стоимостью 5,3 млн руб.

Хозяйственной деятельностью на участке занималось ООО «Спецтехника 93», поэтому учредитель Карен Аракелян попросил Бориса Иванова найти способы решения проблемы с взысканием. Тот пообещал связаться со своим знакомым Николаем Шевченко, который занимал должность начальника управления государственного экологического надзора краевого минприроды.

По рекомендации Иванова учредитель компании обратился в Торгово-промышленную палату края, где ему выдали справку о стоимости глины, снизив сумму ущерба в 2,5 раза. После Иванов сообщил, что за вознаграждение Николай Шевченко якобы готов содействовать вынесению 15-м Апелляционным арбитражным судом решения о пропорциональном снижении выплаты. Тогда Карен Аракелян отказался участвовать в коррупционной схеме и сообщил о происходящем в правоохранительные органы.

При получении 200 тыс. руб. Бориса Иванова задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Позже в рамках оперативного эксперимента он перевел деньги на банковский счет Николая Шевченко, после чего тот тоже стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). В 2022 году Прикубанский районный суд приговорил Николая Шевченко к одному году и десяти месяцам лишения свободы, а Бориса Иванова — к двум годам колонии общего режима.

Последний признал себя виновным, но настаивал исключить формулировку «в крупном размере», утверждая, что якобы хотел обманным путем получить от Карена Аракеляна небольшую сумму, которую тот ему задолжал. При этом господин Иванов отрицает причастность к схеме Николая Шевченко и настаивает, что при общении с Кареном Аракеляном он упоминал знакомого чиновника только для придания своим словам достоверности.

Сам чиновник полностью отрицает свою вину и утверждает, что он сразу отказал Борису Иванову в помощи Карену Аракеляну. Он утверждает, что средства на его счет были перечислены без его ведома, а также, что в отношении него якобы была совершена провокация.

Татьяна Ручкина

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