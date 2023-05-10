Полиция ищет мужчину, пытавшегося подорвать дверь парикмахерской в центре Краснодара

В Краснодаре ищут мужчину, который пытался подорвать дверь парикмахерской по улице Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

О произошедшем в полицию сообщил собственник парикмахерской. Он рассказал, что в результате у заведения выбило два стекла.

«По данному факту проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника и все обстоятельства инцидента. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение»,— сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Алена Вознюк.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram