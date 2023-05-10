Один человек погиб и трое пострадали в массовой аварии на Кубани

В массовом ДТП на Кубани погиб 51-летний мужчина, а также пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Авария произошла в Кавказском районе на автодороге «Кропоткин-Краснодар» вечером 9 мая.
«По предварительной информации водитель Range Rover, выехал на
встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi, а после с Volkswagen»,— говорится в сообщении.
На месте от полученных травм скончался водитель Mitsubishi. Все пострадавшие пассажиры находились в автомобиле предполагаемого виновника аварии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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