Один человек погиб и трое пострадали в массовой аварии на Кубани

В массовом ДТП на Кубани погиб 51-летний мужчина, а также пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла в Кавказском районе на автодороге «Кропоткин-Краснодар» вечером 9 мая.

«По предварительной информации водитель Range Rover, выехал на

встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi, а после с Volkswagen»,— говорится в сообщении.

На месте от полученных травм скончался водитель Mitsubishi. Все пострадавшие пассажиры находились в автомобиле предполагаемого виновника аварии. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram