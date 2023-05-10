Школьница из Кропоткина извинилась на камеру за оскорбительный пост о параде Победы

Несовершеннолетняя жительница Кропоткина вместе с матерью принесла публичные извинения за пост, содержащий бранную лексику по отношению к параду Победы. Об этом сообщает kuban.aif.ru.

Сообщается, что девочка разместила пост в одном из городских пабликов. Администратор группы не стал скрывать имя отправителя и пользователи активно отреагировали на сообщение.

В скором времени в группе появилось видео с извинениями девочки и ее мамы.

«Приношу извинения за то, что написал в “Признавашки Кропоткина” оскорбительное сообщение о параде Победы»,— говорит на видео школьница.

«Я беру на себя ответственность за воспитание. Больше такого не повторится. Мне очень стыдно»,— сказала на камеру мать девочки.

Анастасия Донскова

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