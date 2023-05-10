В центре Краснодара водитель Mercedes протаранил патрульную машину полицейских

В Краснодаре на улице Северной 39-летний водитель Mercedes столкнулся с четырьмя иномарками и протаранил патрульную полицейскую машину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

По предварительным данным, ночью 9 мая водитель Mercedes двигался по улице Северной со стороны улицы Ломоносова, и на пересечении с Передовой столкнулся с Audi, двигавшегося в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на стоящий, припаркованный патрульный автомобиль марки Volkswagen. Пострадавших в результате ДТП нет.

Олег Исаев

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