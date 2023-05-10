Краснодарцы пожаловались Путину на строительство слишком маленькой поликлиники в поселке Российском

Жители поселка Российский выразили недовольство строительством маленькой детской поликлиники на 150 посещений вместо медучреждения на 500 посещений, которое планировалось в поселении изначально. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале поселка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По информации 93.RU, местные жители направили письма с жалобой президенту РФ Владимиру Путину, депутату Госдумы Наталье Костенко, в Общероссийский народный фронт и в прокуратуру Краснодарского края.

Поликлиника должна была появиться на участке между улицами Ратной Славы и Куликова Поля. По данным издания, строительство медучреждения для взрослого населения на определенном участке невозможно ввиду его недостаточной площади, поэтому в Минздраве региона приняли решение возвести детскую поликлинику. Тем не менее жители поселка считают, что увеличить площадь земли под строительство объекта возможно за счет перераспределения и использовать территорию улично-дорожной сети под парковку.

Контракт на подготовку проекта строительства детской поликлиники стоимостью 24 млн руб. был заключен осенью 2022 года. По данным краевой администрации, общая площадь объекта составит 2,5 тыс. кв. м. На территории поликлиники организуют стоянки транспорта, колясочную, детские площадки и контрольно-пропускной пункт. Сдача готового здания запланирована на 2024 год.

Годом ранее в поселке ввели в эксплуатацию кабинет врача общей практики на 64 посещения.

Анастасия Донскова

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