Жительницу Крыма осудили за домашние роды при которых погиб младенец

Жительницу поселка Ленино в Крыму признали виновной в причинении смерти младенцу по неосторожности во время домашних родов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму.

По данным ведомства, в феврале текущего года женщина отказалась от помощи квалифицированных медиков и организовала собственные роды на дому при помощи компаньонки. Сообщается, что доула не обладала необходимой квалификацией и опытом, а у самой роженицы имелись опасные противопоказания. Родившийся мальчик женщины скончался через несколько минут, не получив необходимой помощи.

В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. В отношении ее помощницы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Анастасия Донскова

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