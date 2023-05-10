В Краснодаре к 2030 году запустят городскую электричку до аэропорта

К 2030 году железнодорожный вокзал «Краснодар-1» и аэропорт свяжет городская электричка. Реализацию инвестпроекта обсудили на встрече глава Краснодара Евгений Наумов и представители ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«При реализации проекта в этом районе города появится современная транспортная инфраструктура. Транспортная доступность поможет минимизировать пробки и ускорить трафик»,— отметил Евгений Наумов.

Отдельным этапом является продление движения по улице Фадеева, его проектируют краевые власти. В настоящее время основным подходом к аэровокзалу является новая автодорога от трассы Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина.

Олег Исаев

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