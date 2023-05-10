Проект нового Краснодарского цирка разработают до конца 2023 года

Разработку проектно-сметной документации Краснодарского цирка завершат до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Это значимый объект, который находится на виду у жителей и гостей Краснодара. Сейчас он в таком состоянии, что его стыдно показывать и будет стыдно вдвойне оставлять объект таким для наших внуков. Здание должно стать украшением краевой столицы»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Краснодарский цирк является единственным в регионе государственным подобным учреждением. Он находится в аварийном состоянии и с 16 января 2023 года закрыт на реконструкцию. На его месте фактически построят новое здание более чем на 2 тыс. мест.

Краснодарский цирк был открыт в 1970 году. Ремонт в нем не проводили более 50 лет. Во время работ планируется полностью благоустроить прилегающую территорию, увеличить зрительный зал, а на манеже предусмотреть возможность для проведения шоу на льду и на воде. В самом здании намерены сделать комфортней зоны размещения животных.

На совещании у главы Кубани также обсуждалась реконструкция здания кинотеатра «Болгария». Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что для жителей Краснодара важно, чтобы после работ оно осталось городским кинотеатром.

Татьяна Ручкина

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