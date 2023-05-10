Убытки Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления за год выросли в 15 раз

МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» по итогам 2022 года понесло убытки в размере 429 млн руб., что в 15,6 раза больше, чем годом ранее (27,5 млн руб.). Данные об этом опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
По итогам 2021 года предприятие понесло убытки в размере 27,5 млн руб. При этом выручка от продаж «КТТУ» выросла с 3 млрд руб. почти до 3,5 млрд руб. за год.
Как пояснил «РБК Краснодар» руководитель организации Александр Грачев, убыток является номинально-балансовым и связан с высокой стоимостью амортизации новых трамваев, полученных КТТУ в прошлом году. Фактически же предприятие получило прибыль.
МУП «КТТУ» было зарегистрировано в 1992 году в Краснодаре. Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении является основным видом деятельности компании.
С 2019 года Краснодарский край направил 3 млрд руб. на закупку 103 трамвайных вагонов для Краснодара.
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