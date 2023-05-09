Работу над приквелом «Игры престолов» приостановили из-за забастовки сценаристов

Работа над сценарием очередного приквела сериала «Игра престолов» временно остановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщил писатель Джордж Р. Р. Мартин, по чьим книгам снимают сериалы.

«Кабинет сценаристов, работающих над сериалом "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь", закрыт на время (проведения забастовки.— "Ъ"). Айра Паркер (сценарист.— "Ъ") и его замечательная команда молодых талантов участвуют в пикетах»,— написал господин Мартин в своем блоге.

Он уточнил, что забастовка не повлияет на съемки второго сезона «Дома драконов», которые начались в апреле. Писатель подтвердил, что во втором сезоне будет восемь эпизодов.

В январе 2021 года сообщалось, что телекомпания HBO начала работу над экранизацией новелл писателя «Повести о Дунке и Эгге». Их главными героями являются рыцарь Дункан Высокий и принц Эйегон Таргариен. Действия в новеллах разворачиваются за 90 лет до событий, произошедших в цикле романов «Песнь льда и пламени», по которым снята «Игра престолов».

В 2021 году HBO подписал пятилетний контракт с Джорджем Мартином. В августе 2022-го вышел первый сезон «Дома дракона». Он снят по сюжету книги «Пламя и кровь» и рассказывает о членах дома Таргариен. Сериал получил «Золотой глобус». По данным Deadline, количество серий во втором сезоне сократили из-за изменений в сценарии — в частности, было решено перенести одно «крупное сражение» в третий сезон. Variety сообщал, что HBO хочет выпустить еще один приквел «Игры престолов».

Подробнее о «Доме драконов» — в материале «Ъ-Weekend» «Из Шекспира в Дрюоны».

Лаура Кеффер