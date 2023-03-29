HBO сократит второй сезон «Дома дракона» до восьми эпизодов

Второй сезон сериала «Дом дракона» будет состоять из восьми эпизодов вместо десяти, как это было в первом, сообщает Deadline. По его данным, руководство стримингового сервиса HBO решило сократить количество серий из-за изменений в сценарии. Предполагается, что создатели сериала уже планируют третий сезон.

Портал пишет, что исполнительный продюсер и шоураннер Райан Кондал вместе с автором книг Джорджем Мартином думает над тем, «как разбивать повествование от сезона к сезону, какие битвы включать в сюжет и когда». Утверждается, что часть сюжета, изначально предназначенную для второго сезона, включая «крупное сражение», было решено перенести в третий сезон. Источники портала уточняют, что пока руководство HBO решает, какое количество сезонов — три или четыре — «было бы оптимальным, чтобы рассказать всю историю».

Представитель HBO подтвердил Deadline, что второй сезон будет состоять из восьми серий, и пояснил, что это «обусловлено сюжетом». Какие-либо подробности он не привел. Портал уточняет, что премьера второго сезона может состояться летом 2024 года.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», он снят по сюжету книги «Пламя и кровь» и рассказывает о членах дома Таргариенов. Премьера первого сезона состоялась в августе 2022 года. Он получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал.

Подробности — в материале «Ъ-Weekend» «Из Шекспира в Дрюоны».

Лаура Кеффер