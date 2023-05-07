«Зенит» укоротил финал

Казанский «Зенит» выиграл финальную серию play-off чемпионата России по волейболу со счетом 3:0 и завоевал золотые медали. Одержав две победы на своей площадке, он одолел московское «Динамо» и в третьем матче уже на выезде. Казанцы уступали 0:2 по партиям и взяли верх на тай-брейке — 3:2 (23:25, 23:25, 25:17, 30:28, 15:13). «Зенит» стал чемпионом России уже в 11-й раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волейбольный «Зенит» стал чемпионом в 11-й раз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Волейбольный «Зенит» стал чемпионом в 11-й раз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После того как «Зенит» повел в финальной серии play-off до трех побед 2:0, каждый следующий матч с «Динамо» становился для него золотым. Так что в Москву подопечные Алексея Вербова прибыли уже за чемпионским титулом и оформить его хотели, конечно, как можно быстрее, пока еще соперник не оправился от увесистого нокдауна, полученного в Казани. А динамовцы в гостях пропустили слишком много тяжелых ударов, почти что вчистую проиграв шесть раундов, то есть сетов, из семи, и выглядели действительно потрясенными.

Несколько дней на то, чтобы прийти в себя, у москвичей все же было, да и на домашней арене они чувствовали себя гораздо уютнее, чем на выезде. Тем не менее они сразу отпустили «Зенит» на три очка, которые блоком, атакой и подачей заработал бывший динамовец и даже чемпион России в составе столичного клуба Сэм Деро. Но хозяева быстро купировали этот отрыв прежде всего благодаря самоотверженной защите, которая помогала им противостоять мощному нападению казанцев и дальше. Вообще команда Константина Брянского демонстрировала уже куда более стабильный волейбол, что отразилось на результате стартовой партии. Хотя у «Зенита» блистал Деро, собравший за сет аж 10 баллов, «Динамо» удалось выиграть его 25:23. Ключевую ошибку допустил Дмитрий Волков, после чего москвичи использовали двойной сетбол усилиями центрального Вадима Лихошерстова.

В начале второго отрезка матча хозяева снова дали трехочковую фору гостям, но в какой-то момент выстроили такой блок, что принялись раз за разом чехлить нападающих «Зенита» во главе с его лучшим бомбардиром Максимом Михайловым. Так «минус три» постепенно превратились для них в «плюс три». Однако вскоре и они просели, позволив себя догнать. Центральный Илья Власов и вовсе совершил ужасный ляп, когда почему-то решил не реагировать на мяч, который просто перекинул через сетку казанский либеро Илья Федоров. Впрочем, Власов вовремя реабилитировался эйсом, а потом еще навылет подали Павел Панков и Антон Семышев. «Динамо» опять вырвалось вперед на три очка и сохранило свое преимущество. Был эпизод, когда Волков закрыл диагонального бело-голубых Цветана Соколова, но на сетболе тот уже не промахнулся. В итоге эта партия тоже завершилась 25:23.

«Зенит» уступал 0:2, притом что в целом игра была равной. И в третьем сете она развернулась на 180%.

То ли казанцы прибавили, то ли москвичи подрасслабились, но будто команды вновь поменялись аренами, и гости заиграли столь же уверенно, как дома, где «Динамо» редко добиралось до отметки в 20 баллов. К концу партии разрыв достиг аж девяти очков в пользу «Зенита», да и закончилось все без вариантов для хозяев — 17:25.

В следующем сете у них также возникли проблемы, которые уже стали очень серьезными, когда из-за травмы площадку покинул основной связующий Панков. Пока динамовцы подстраивались под запасного пасующего Чеслава Свентицкиса, казанцы создали пятиочковый задел и спокойно держали его. Ну а когда Волков засадил эйс, а следом махнул в аут Соколов, уже не оставалось сомнений, что «Зенит» легко доведет матч до тай-брейка. Казанцы имели шестерной сетбол, правда, тут индивидуальный конкурс на лучшую подачу устроил Соколов и выдал фантастическую серию из четырех эйсов подряд. Хозяева сравняли счет — 24:24, а потом отыграли еще два сетбола и даже вышли на матчбол, который даже могли реализовать. Но гости все же отбились от Соколова и вытащили эту партию — 30:28.

На тай-брейке «Динамо» по-прежнему пришлось обходиться без Панкова, который, судя по перебинтованной ноге, усугубил старое повреждение. Но команда продолжала бороться, в том числе за, казалось бы, уже проигранные мячи, когда Брянский заставил арбитров изменить свое решение. И если к смене сторон москвичи лидировали символически — 8:7, то после промаха в атаке Деро и эйса Семышева увеличили разницу — 11:8. Для укороченной партии это достаточно много, однако Деро накрыл Соколова, а Михайлов эйсом восстановил равенство. Брянский специально взял под его подачу тайм-аут, но диагональный гостей вновь вынудил динамовских принимающих ошибиться. К тому же в концовке хозяев уже не спас Соколов, который сперва подал в аут, а затем угодил под казанский блок. 15:13 — и «Зенит» дожал-таки «Динамо», одержав решающую третью победу в серии.

Отметим, что многократный чемпион России уже давно, с 2018 года, не завоевывал золотые медали. С тех пор были два серебра и бронза, а однажды самый титулованный клуб страны финишировал пятым. Сейчас казанцы красиво вернулись на вершину, выиграв национальное первенство в 11-й раз.

Александр Ильин