Северный Кавказ бронирует лето

Россияне все чаще выбирают для летнего отдыха Северный Кавказ — спрос на поездки в регион достиг рекорда. По данным Aviasales, туристы активно покупают билеты в Минеральные Воды, Владикавказ и Махачкалу на май-август. По сравнению с летом прошлого года доля бронирований этих направлений среди всех внутренних увеличилась на 19%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Второй год подряд Северный Кавказ входит и в топ-5 самых популярных регионов для отдыха на майские праздники. Например, аэропорт в Минеральных Водах оказался самым востребованным на юге, а рейсы туда подорожали сразу на 10,5%, до 12 тыс. руб. Впрочем, слетать на Северный Кавказ можно и дешевле, говорит главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин:

«В прошлом году, даже в позапрошлом туда начали активно запускать рейсы. Например, тот же Nordwind запустил их в Махачкалу, Магас, а также во Владикавказ. За 10 тыс. туда-обратно можно было слетать совершенно запросто. Там все это достаточно дешево, в принципе регион развивается с точки зрения транспортной доступности, но, к сожалению, не с точки зрения сервиса.

Билеты, всякие мастер-классы, экскурсии, активности типа сплавов на SUP по каким-нибудь горным рекам достаточно доступны. Но там очень плохо с инфраструктурой вне отелей. Даже довольно тяжело найти нормальный общественный туалет, поскольку все эти дырки в полу и кувшинчики с водой несколько отпугивают».

Среди самых востребованных регионов Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Как отмечают туроператоры, в основном россияне едут туда ради активного отдыха в горах. Однако, по словам игроков рынка, местная инфраструктура к наплыву путешественников не готова. Впрочем, как сообщал “Ъ”, у властей есть планы по строительству в Дагестане курорта — аналога Сочи с морским и горным кластерами.

Собеседники издания отмечали, что в республике могут возвести комплекс площадью с княжество Монако, отелями на 30 тыс. номеров и стоимостью в 300 млрд руб. Пока же мест для размещения на Северном Кавказе не так много, считает руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр:

«Если говорить про инфраструктуру, она оставляет желать лучшего. Есть сети, такие как, допустим, Azimut, но пропускная способность очень маленькая. Часто стали заказывать туры с проживанием у местных жителей, то есть людям нравится погружаться в местную культуру, жить вместе с местными, пить парное молоко в горах.

Если сравнивать с ведущими направлениями России, допустим, Алтаем, Байкалом, Северный Кавказ процентов на 30-50 дешевле.

Номер в трехзвездном и четырехзвездном отелях можно снять за 3 тыс. руб. в сутки и выше. Есть гестхаусы, где можно совсем бюджетно жить, но это очень низкий уровень. Если мы говорим про качественное размещение, это от 8 тыс. руб. Что касается Минеральных Вод, ситуация там сильно изменилась. В частности, Кисловодск становится трендовым направлением. Там отстраиваются отели, новые санатории, ремонтируются старые.

Более или менее город соответствует современным реалиям. Недавно открылся MediSpa-отель Mayrveda — это высший пилотаж санаториев мирового класса, входит в Ассоциацию лучших оздоровительных отелей мира. Даже клиенты высокого сегмента, которые раньше выезжали на оздоровление в Венгрию, Италию и Турцию, наметили путь в Кисловодск».

В 2022-м спрос на отдых в регионах Северного Кавказа вырос на 35%, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. С тех пор востребованность направления не снизилась. Например, Кабардино-Балкарию с января по март этого года посетили на 19% больше путешественников, чем за аналогичный период прошлого. А в Дагестане ожидают, что по итогам сезона турпоток увеличится на треть.

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Иван Хорушевский