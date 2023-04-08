Лыжи у печки растут

Ограниченное число доступных выездных направлений обеспечило российским горнолыжным курортам по итогам зимнего сезона прирост турпотока на 10–15%. Россияне ездили кататься в основном в Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. Доля сохранившей лидирующее место Красной Поляны размылась из-за поздно выпавшего снега. Зарубежные курорты сохранили за собой символический объем спроса: преимущественно горнолыжники ездили в Армению, Турцию и Грузию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сочинские горнолыжные курорты теряют долю, но остаются самыми популярными в России

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Сочинские горнолыжные курорты теряют долю, но остаются самыми популярными в России

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Число бронирований горнолыжного отдыха внутри страны из-за ограниченного числа выездных направлений в прошедшем сезоне (с начала декабря 2022 по конец марта 2023 года) вырос на 15% год к году, следует из данных Travelata.ru. Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин оценивает рост потока на российские горнолыжные курорты в 10–15%.

Наиболее востребованным горнолыжным курортом в минувшем сезоне стала Красная Поляна, сформировавшая, по данным Travelata.ru, 58% продаж. Хотя по сравнению с предыдущей зимой показатель сократился на 32 процентных пункта. Этот тренд подтверждают и в «Слетать.ру», указывая на двукратное снижение показателя. Гендиректор МТС Travel Вадим Мельников отмечает, что Сочи выбирали 40% российских горнолыжников.

В натуральном выражении продажи горнолыжных туров в Сочи, по словам представителя «Интуриста» Дарьи Домостроевой, были сопоставимы с прошлогодними. Это, по ее словам, неплохой результат с учетом поздно выпавшего снега: хорошая погода установилась лишь к новогодним праздникам, хотя обычно кататься начинают в начале декабря.

Гендиректор курорта «Красная Поляна» Яна Перепечаева считает, что минувшая часть сезона (официально он продолжается до 10 мая), несмотря на дефицит снега, прошла оптимистично: загрузка отелей относительно предыдущего года выросла на 10%, объем реализованных горнолыжных сервисов и услуг — на 7%. По данным Ostrovok.ru, средняя стоимость забронированной ночи в Красной Поляне в минувшем горнолыжном сезоне выросла на 30% год к году, до 5,7 тыс. руб. За тур россияне, по данным Travelata.ru, платили в среднем 70,5 тыс. руб., что почти на 10% больше год к году.

Госпожа Перепечаева обращает внимание на изменение аудитории курорта: «На смену просто горнолыжникам приходят большие группы ценителей комфортной инфраструктуры». Эту тенденцию господин Ромашкин называет общемировой, указывая на снижение числа людей, серьезно увлекающихся горными лыжами. «Если раньше стандартный семидневный отпуск в горах предусматривал шесть дней катания, теперь — два-три, остальное время туристы тратят на развлечения»,— говорит он. По его словам, это приводит к изменению облика современных курортов, делающих теперь упор на развитие инфраструктуры apres ski (отдыха после катания).

На фоне сокращения Сочи в структуре продаж горнолыжных туров доля остальных курортов заметно выросла. Так, Домбай, по данным Travelata.ru, в минувшем сезоне выбрали 20% туристов против 5% в прошлом, доля Приэльбрусья выросла с 1% до 10%, Шерегеша — с 1% до 4%. Дарья Домостроева заметила резкий рост спроса на поездки в Архыз, Домбай и Шерегеш. Эти курорты, по ее словам, туристы рассматривали и как альтернативу зарубежному отдыху. Согласно оценкам Ostrovok.ru, средняя стоимость забронированной ночи в Архызе за год выросла на 35% (до 8,9 тыс. руб.), Домбае — на 19% (до 6,2 тыс. руб.). В Шерегеше динамика оказалась менее выраженной — 8% (до 7,5 тыс. руб.), в Приэльбрусье показатель не изменился (5,1 тыс. руб.).

Дарья Домостроева называет перспективным внутренним горнолыжным направлением Мурманскую область. Но местные отельеры, по ее словам, пока мало работают с туроператорами. Господин Ромашкин добавляет, что это направление из-за более низких температур выбирают местные жители, поклонники спортивного катания. Туроператоры же не всегда рассматривают его для себя как ключевое. Долю зарубежных горнолыжных курортов в структуре спроса по итогам сезона в Travelata.ru и «Слетать.ру» называют незначительной. В Ostrovok.ru говорят, что на них пришлось менее 1% бронирований. Чаще всего речь шла об Армении (Цахкадзор), Турции (Эрджиес, Паландокен), Грузии (Гудаури), Азербайджане (Шахдаг) и Андорре.

Александра Мерцалова