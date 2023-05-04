Главные новости за 4 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Резервуары с нефтепродуктами загорелись на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Источники в правоохранительных органах утверждают, что предприятие атаковали сразу четыре дрона. Пожар довольно быстро потушили. Губернатор Кубани заверил, что опасности для населения после возгорания резервуаров с нефтепродуктами на территории завода нет.

Анатолий Двойников и Арам Татосян, задержанные по подозрению в убийстве владельца ивент-агентства из Усть-Лабинска Кирилла Чубко и девушки-аниматора Татьяны Мостыко, признали вину. Они также рассказали, как убивали своих жертв.

Сотрудники Центра «Э» провели обыски в офисе правозащитной организации «Команда против пыток».

Власти Кубани опровергли информацию об угрозе подтоплений из-за переполненного Краснодарского водохранилища.

Бывший глава Краснодара Евгений Первышов сообщил о намерении вновь продлить военный контракт и остаться в зоне СВО. Это будет уже третий контракт для него.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» (КЗТС) — правопреемника легендарного Завода имени Седина.

В Крыму подросток попал в реанимацию после аварии со школьным автобусом.

В социальных сетях появилась информация о проведении акций «Небесный полк» и «Шары Победы» 8 и 9 мая. Власти Краснодарского края попросили жителей воздержаться от участия в ней.

Круизный лайнер «Князь Владимир» не будет ходить в 2023 году из Сочи в Крым. Девятипалубный лайнер перенаправят в Абхазию.

Губернатор Севастополя сообщил, что силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в районе аэропорта Бельбек.

Новороссиец обвинил сотрудников городской больницы в заражении несовершеннолетнего сына гепатитом С.

В Крымском районе пробудился грязевой вулкан Шуго. Этот вулкан — крупнейший на территории Керченско-Таманской вулканической области и самый высокий в Джигинско-Варениковской гряде.

В Сочи вынесли приговор организатору и руководителю секты «Страна Души» Владимиру Хоружему, который избивал адептов USB-кабелем.

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