«РИА Новости»: на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника

На Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае упало сразу четыре беспилотника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Там отметили, что возгорания уже потушили. Один упавший, но при этом не взорвавшийся беспилотник будут подрывать.

Ночью 4 мая из-за падения беспилотников на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 400 кв. м. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что опасности для населения после возгорания резервуаров с нефтепродуктами нет. Как сообщили «Ъ-Кубань» в Ильском НПЗ им. А. А. Шамара (ООО «КНГК-ИНПЗ»), компания работает штатно.

Татьяна Ручкина

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