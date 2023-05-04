«РИА Новости»: на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника

На Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае упало сразу четыре беспилотника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Там отметили, что возгорания уже потушили. Один упавший, но при этом не взорвавшийся беспилотник будут подрывать.
Ночью 4 мая из-за падения беспилотников на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 400 кв. м. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что опасности для населения после возгорания резервуаров с нефтепродуктами нет. Как сообщили «Ъ-Кубань» в Ильском НПЗ им. А. А. Шамара (ООО «КНГК-ИНПЗ»), компания работает штатно.
Читайте нас в Telegram