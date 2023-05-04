В Крыму подросток попал в реанимацию после аварии со школьным автобусом

Подросток, пострадавший в ДТП со школьным микроавтобусом и иномаркой, попал в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крымский Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФНКЦ ФМБА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Крым

У пятерых детей, поступивших в медучреждение, врачи диагностируют подозрение на сотрясение мозга, однако дети находятся в стабильном состоянии.

«Ребенок из легкового авто в реанимации, его готовят к нейрохирургической операции»,— говорится в сообщении.

Авария произошла на Южнобережном шоссе в районе поселка Краснокаменка. По информации регионального управления МВД, водитель легкового автомобиля Hyundai при повороте не предоставил преимущество микроавтобусу Renault, в котором находились водитель и семеро школьников. В результате аварии пострадали двое взрослых и шестеро детей, один из которых находился в легковом авто.

Анастасия Донскова

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