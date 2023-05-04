На Кубани началось извержение грязевого вулкана

В Крымском районе пробудился грязевой вулкан Шуго. Кадры извержения опубликовал Telegram-канал «Призыв».

Вулкан расположен в окрестностях станицы Варениковской. Вулкан является крупнейшим на территории Керченско-Таманской вулканической области и самым высоким в Джигинско-Варениковской гряде (163 м).

Как отмечают эксперты, извержения Шуго являются ежегодным явлением. Явление может быть вызвано движением подземных плит, при котором под давлением происходит выброс грязевых масс.

Анастасия Донскова

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