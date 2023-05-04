Власти Кубани опровергли угрозу подтоплений из-за переполненного Краснодарского водохранилища

В министерстве ГО и ЧС Краснодарского края сообщили, что угрозы подтоплений в регионе нет. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

«Сейчас наполнение Краснодарского водохранилища в пределах 68%. Угрозы подтоплений никаким населенным пунктам нет»,- отметили в министерстве ГО и ЧС региона.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщал, что уровень воды в Краснодарском водохранилище превысил отметку нормального подпорного уровня почти на один метр. В ведомстве предупредили, что из-за этого на территории Темрюкского района возможны подтопления.

Татьяна Ручкина

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