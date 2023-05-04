На Кубани опровергли сведения об акции «Небесный полк» и «Шары Победы»

В социальных сетях распространились сведения о проведении акций «Небесный полк» и «Шары Победы» 8 и 9 мая. Генштаб региона опроверг заявление в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Жителей Краснодарского края призывали запускать в небо воздушные шары с фотографиями фронтовиков в дни акции.

«Для сохранения окружающей среды просим не проводить подобные мероприятия»,— говорится в сообщении.

Ранее власти региона опровергли слухи об угрозе авиаударов на территории края. Сведения об этом также распространились в соцсетях и мессенджерах, а также в радиоэфире нескольких станций.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram