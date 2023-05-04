На Ильском НПЗ загорелись нефтехранилища после атаки дрона

Резервуары с нефтепродуктами загорелись на территории ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ им. А. А. Шамара) в Северском районе Кубани, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В настоящий момент огонь полностью потушен. По предварительной информации, пострадавших нет. «Населению поселка ничего не угрожает»,— заверил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании на нефтеобъекте поступило в 2:05. Площадь пожара составила 400 кв. м. К тушению привлекли 167 человек личного состава и 39 единиц техники. Спустя два часа огонь удалось локализовать, в 05:17 объявлена полная ликвидация.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, предварительная причина происшествия — удар беспилотника.

Этой же ночью беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов, после чего взорвался, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Пожар оперативно потушили. Пострадавших и погибших нет.

Ночью 3 мая вблизи порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Возгорание, по данным СМИ, произошло в результате атаки беспилотника.

ООО «КНГК-ИНПЗ» — производственный комплекс, входящий в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов ЮФО. Компания осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. Завод расположен в Северском районе Краснодарского края в поселке городского типа Ильский.

Наталья Решетняк

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