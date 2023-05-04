Житель Новороссийска обвинил врачей в заражении сына гепатитом С

Новороссиец обвинил сотрудников городской больницы в заражении несовершеннолетнего сына гепатитом С, пишет «Блокнот Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По словам мужчины, в феврале ребенок сломал ногу, его госпитализировали в медучреждение, где прооперировали. Перед операцией все анализы были в норме, а после мальчик сдал кровь – и результаты показали гепатит С. «После первой операции, как сына выписали в удовлетворительном состоянии, у него был плохой аппетит, головокружение. Мы с женой думали, что это состояние связано с перенесенной операцией. Прошло пять недель, мы готовились к повторной операции. Сдали анализы, инфекционист направил на госпитализацию. Ребенка 11 апреля поместили в Горбольницу №1 в инфекционное отделение. Стабилизировать его состояние у врачей пока не получается», – приводит издание слова отца мальчика.

Мужчина написал заявление в Министерство здравоохранения Краснодарского края и прокуратуру.

В пресс-службе медицинского учреждения заявили, что по факту поступившей информации в данный момент Роспотребнадзор проводит комплексную проверку соблюдения санитарно-эпидемических норм. По результатам этой проверки будут приняты соответствующие меры.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram