Глава Кубани: опасности для населения после атаки дрона на Ильский НПЗ нет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что опасности для населения после возгорания резервуаров с нефтепродуктами на территории ООО «КНГК-ИНПЗ» из-за атаки беспилотника нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Около 2 часов 4 мая произошло возгорание на нефтеобъекте в поселке Ильский. Площадь пожара составила 400 кв. м. Локализовать огонь удалось спустя два часа, в 05:17 была объявлена полная ликвидация.

Татьяна Ручкина

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