СКР пообещал расследовать удары беспилотников по Ильскому и Новошахтинскому НПЗ

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что будет расследовать «факты преступных действий ВФУ на территориях ДНР, Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Белгородской областей». СКР перечислил все последние за сутки обстрелы и удары беспилотниками по объектам на территории России и пообещал дать им правовую оценку.

Так, СКР перечислил следующие инциденты:

Удар по селу Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, в результате которого пострадал один человек;

Обстрел Петровского района Донецка, из-за которого были ранены два человека;

Атаку беспилотниками водонапорной башни у села Вязовое в Белгородской области, Ильского НПЗ на Кубани и Новошахтинского НПЗ в Ростовской области.

«Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений»,— говорится в сообщении СКР.

Пожар на Ильском НПЗ произошел ночью 4 мая. Его площадь составила 400 кв. м, он был полностью потушен. Этой же ночью беспилотник врезался в Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Возникший пожар сразу потушили. Ночью 3 мая в поселке Волна Темрюкского района горел резервуар с нефтепродуктами на площади 1,2 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара также стала атака беспилотника.

Вчера, 3 мая, СКР возбудил уголовное дело по статье 205 УК (террористический акт) по факту атаки двух беспилотников на Сенатский дворец Кремля, где находится резиденция президента Владимира Путина. В атаке СКР обвинил Украину. Киев свою причастность отрицал.

Подробнее о нападении на Кремль читайте в материале «Президентский штандарт не взят с налета».