Необычно низкий для этого времени года уровень воды в Каме может осложнить начавшийся сезон речной навигации. Представители отрасли сообщают, что если глубина еще немного уменьшится, то круизные суда, которые в этом году должны активно заходить в Пермь, не смогут швартоваться у причалов. Для грузовых судов ситуация не так критична, однако их придется меньше нагружать, чтобы уменьшить осадку, из-за чего увеличится стоимость грузоперевозок. В «Камводпути» считают, что опасения преждевременны. На Камской ГЭС заверяют, что на данный момент необходимый для судоходства уровень воды обеспечен и наполнение водо­хранилища, несмотря на низкий приток, продолжается.



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По данным ГИС-центра ПГНИУ, в конце апреля в Камском водохранилище был аномально низкий уровень воды — на 1,5 м ниже нормы для этого периода. Ожидается, что в ближайшие дни приток воды в водохранилище значительно увеличится, но все равно останется существенно меньше нормы, так как на остальной части водосбора половодье было исключительно низким и оно уже заканчивается. Поэтому уровень воды в водохранилище будет расти медленнее, отмечают в ГИС-центре.

В компаниях, занимающихся речными перевозками, опасаются, что маловодье осложнит стартовавшую 29 апреля навигацию. «Глубина у причальной стенки 29 апреля опускалась ниже 3 м. При этом осадка трехпалубных судов — 2,5 м, а осадка четырехпалубников — 3 м и более. То есть при таком уровне воды четырехпалубное судно просто не сможет подойти к причалу, а трехпалубное может накрениться или „сесть“, и стащить его без повреждений будет сложно»,— поделился мнением совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин. Он уточнил, что несколько судов компании уже прошли по Каме и пока проблем не возникало. «Но низкий уровень воды, конечно, тревожит. Сейчас необходимо регулировать его внимательнее, чем в прежние годы, когда воды было с избытком. Все-таки начинается сезон круизов, и нужно позаботиться о бе­зопасности пассажиров»,— считает господин Яхнин.

Для швартовки грузовых судов пониженный уровень воды, по словам гендиректора АО «Порт Пермь» Андрея Мальцева, не так критичен. «Грузовые причалы в целом отличаются по конструкции от пассажирских. Кроме того, при швартовке грузового судна нет необходимости спускать трапы для того, чтобы выходили люди, поэтому пришвартоваться можно и при более низком уровне воды»,— поясняет господин Мальцев. Вместе с тем он отмечает, что определенные опасения по поводу маловодья все равно есть. «Если подходы к причалам совсем обмелеют, то и для грузовых судов швартовка станет невозможна. Кроме того, суда, которые осуществляют транзитные перевозки грузов, при отсутствии гарантированных глубин придется нагружать меньшим количеством груза, не на полную грузоподъемность, чтобы осадка была меньше. Это непременно скажется на стоимости перевозки,— говорит руководитель АО «Порт Пермь».— Но какие-то специальные меры тут вряд ли можно предпринять, так как мы имеем дело с природным явлением. Если только попытаться регулировать уровень воды ее сбросом».

Власти Прикамья сейчас активно работают над развитием туристических и регулярных пассажирских речных перевозок в регионе, особенно в краевом центре. В этом году запланировано сто заходов круизных судов в Пермь. В том числе в середине мая в городе пришвартуется четырехпалубный теплоход класса люкс «Мустай Карим» — самый большой круизный лайнер в России. По оценке администрации Перми, поток круизных туристов в краевую столицу в текущем году может достичь рекордных показателей — 50 тыс. человек. Также этим летом должен открыться речной маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск, по которому планируется запустить электросуда.

В ФБУ «Администрация „Камводпуть“» считают, что опасения насчет возможных сложностей с речными перевозками преждевременны. «Сейчас Кама действительно маловодна. Но водохранилище еще наполняется, так что говорить об этом пока рано»,— полагают в ведомстве.

В филиале ПАО «РусГид­ро» — «Камская ГЭС» сообщили, что по состоянию на 3 мая отметка верхнего бьефа станции составила 104,04 м. «Согласно правилам использования водных ресурсов Камского водохранилища, минимальный навигационный уровень водохранилища в период начала навигации должен составлять не менее 104 м. Таким образом, минимальные отметки уровня воды в водохранилище, необходимые для судоходства, обеспечены. В соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР), продолжается наполнение Камского водо­хранилища, каждый день его уровень увеличивается на 20–30 см»,— рассказали на КамГЭС.

На станции уточнили, что филиал не принимает решений о режиме наполнения Камского водохранилища, эту функцию выполняет ФАВР. «Филиал ПАО „Рус­Гидро“ — „Камская ГЭС“ неукоснительно исполняет установленные ФАВР режимы работы для Камского гидроузла»,— подчеркнули в компании. Вместе с тем на ГЭС подтвердили, что половодье в этом году специфично. «Его характер определяет малоснежный осенне-зимний период, запасы воды в снеге в этом году были значительно ниже нормы. Также наблюдался сильный дефицит увлажнения почвы за летне-осенний период 2022 года. Все это привело к более низкому притоку воды в Камское водохранилище по сравнению со среднегодовыми значениями»,— пояснили на Камской ГЭС.

Екатерина Артемова