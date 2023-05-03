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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» серверует Рязань

Интернет-компания запускает производство оборудования

«Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte завершили строительство завода по выпуску вычислительной техники в Рязани. Партнеры планируют запустить производство в этом году. «Яндекс» уже разработал линейку серверов OpenYard. Компания намерена внести оборудование в реестр Минпромторга, чтобы участвовать в госзакупках. После отладки мощностей оборудование OpenYard составит конкуренцию крупнейшему российскому производителю серверов Yadro и к 2024 году займет около 10% рынка, считают эксперты.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Яндекс» запускает производство собственных серверов OpenYard в Рязани, рассказал “Ъ” директор «Промобита» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов. По его словам, 13 апреля представители компании участвовали в конференции дистрибутора Treolan (входит в ГК «Ланит»), где была представлена линейка OpenYard, «в "Яндексе" рассчитывают заявить оборудование в реестр Минпромторга, чтобы получить доступ к госзакупкам».

«Яндекс», «Ланит», ВТБ и тайваньский производитель электроники Gigabyte подписали договор о строительстве завода по производству серверов в Рязани в 2021 году (см. “Ъ” от 3 июня 2021 года). Из информации на сайте «Яндекса» следует, что компания ищет специалистов для работы в Рязани, в частности инженера-технолога радиоэлектроники. В самом «Яндексе» “Ъ” уточнили, что производство еще не запущено, а компания «никогда не являлась контролирующим лицом OpenYard».

По данным «СПАРК-Интерфакс», товарный знак OpenYard принадлежит ООО «Центр открытых разработок», которое на 50% принадлежит ООО «Яндекс» и еще на 50% — ООО «Ланит Венчурс». В 2022 году выручка ООО «Центр открытых разработок» составила 124 млн руб., чистый убыток — 23 млн руб. По информации с официального сайта OpenYard, производство серверов началось в 2021 году на азиатских мощностях, а открытие собственного предприятия запланировано на 2023 год.

По данным собеседника “Ъ” среди производителей электроники, на данный момент более половины продаж серверов в штуках в РФ приходится на иностранных производителей — Huawei, HP, Dell и др. Среди российских вендоров на первом месте, по его словам, Yadro (около 15%), на втором — «Аквариус» (10%), на третьем — Kraftway (7%).

В Минпромторге лишь отметили, что «Яндекс» как частная компания «может самостоятельно выбирать, чьими техническими решениями пользоваться». «При подаче заявки на подтверждение производства мы проведем оценку соответствия заявленной продукции требованиям законодательства»,— подчеркнули в министерстве. В ВТБ и Gigabyte не ответили “Ъ”. В ГК «Ланит» и Yadro отказались от комментариев.

Крупнейшие мировые операторы IT-сервисов (Google, Amazone, Alibaba и др.) традиционно разрабатывают свое оборудование и микропроцессоры, контролируют их производство, чтобы эффективно управлять своей инфраструктурой и обеспечивать ее безопасность, отмечает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его мнению, основная мотивация «Яндекса» состоит в производстве оборудования для себя, а подача серверов в реестр Минпромторга имеет второстепенное значение.

Собеседник “Ъ” из радиоэлектронной отрасли считает, что оборудование OpenYard внесут в реестр Минпромторга, несмотря на его изготовление из иностранных компонентов, «так сейчас делают все, но "Яндекс" действительно привлекал собственных разработчиков для создания серверов». По его словам, «Яндекс» будет выпускать материнские платы и вести крупноузловую сборку серверов, что позволит набрать необходимое количество баллов для входа в реестр Минпромторга. По мнению другого источника “Ъ” на рынке электроники, после отладки производства оборудование OpenYard сможет занять около 10% рынка.

Главный исполнительный директор F+ tech Михаил Волков оценивает российский рынок серверов на уровне 80 млрд руб. в год. «При этом потребность в отечественных продуктах по-прежнему острая. Появление еще одного игрока подстегнет конкуренцию, что окажет позитивное влияние на рынок и качество продукта»,— говорит он.

Тимофей Корнев

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