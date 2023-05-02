Посольство РФ: Минобороны эвакуировало из Судана украинцев

В числе тех, кого самолетами ВКС России эвакуировали из Судана, были граждане Украины, заявил посол РФ в Судане Андрей Черновол. Аналогичную информацию приводили в Минобороны РФ. Число украинцев никто не назвал.

«Среди них (эвакуированных.— "Ъ") есть и граждане Украины. Было достаточно много граждан из разных стран»,— сказал ТАСС господин Черновол.

В апреле в Судане началось вооруженное противостояние между официальной армией и Силами быстрого реагирования, которые должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. В результате погибли уже более 400 человек. В российском посольстве сообщали, что россияне в Хартуме были эвакуированы в дипмиссию, 140 человек запросили выезд из страны.

Об эвакуации из Судана — в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».