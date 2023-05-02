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Женская доля «Максидома»

Основным владельцем одного из крупнейших DIY-ретейлеров стала дочь Александра Евневича

Петербургский миллиардер Александр Евневич продал своей дочери Марии принадлежавшую ему долю в 51% ООО «Максидом». Тем самым бизнесмен полностью вышел из состава бенефициаров компании, а госпожа Евневич стала основным владельцем с долей до 76,5%. Наследственную передачу бизнеса миллиардер начал еще в 2016 году, а дальнейшее укрепление позиций — логичный шаг, считают эксперты. По словам аналитиков, изменения вряд ли коснутся в будущем стратегии развития бизнеса: компания выглядит финансово устойчиво на рынке и продолжает решать ключевую задачу по переводу сети объектов «Касторама» под собственный бренд.

Госпожа Евневич стала основным владельцем ООО «Максидом» с долей до 76,5%.

Госпожа Евневич стала основным владельцем ООО «Максидом» с долей до 76,5%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Госпожа Евневич стала основным владельцем ООО «Максидом» с долей до 76,5%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Изменения в составе владельцев ООО «Максидом» были зарегистрированы в ЕГРЮЛ 28 апреля 2023 года. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», с 3 сентября 2022 года Мария Евневич стала обладателем 25,5% ООО «Максидом», а с 28 апреля 2023 года ее доля увеличилась до 76,5%. Ранее основным бенефициаром являлся ее отец Александр Евневич.

Совладельцами компании остаются также Лариса Черепанова — 17%, Сергей Голиков — 5%, Владимир Полетаев — 1% и Дмитрий Соколов — 0,5%. Генеральным директором является Александр Новосельцев. Выручка ООО «Максидом» в 2022 году составила 28,3 млрд рублей (рост в 3% по сравнению с 2021 годом — 27,4 млрд рублей), чистая прибыль составила 2,58 млрд рублей (снижение на 45% по сравнению с 2021 годом — 4,7 млрд рублей).

«Изменения в структуре собственности не повлияют на основную стратегию развития. Александр Анатольевич остается в совете директоров. На стратегию больше влияют изменившиеся реалии: сокращение поставок из Европы, изменение путей доставки, падение спроса»,— сообщила «Ъ-СПб» госпожа Евневич.

Размер сделки не раскрывается.

Сеть гипермаркетов DIY «Максидом» объединяет 23 сетевых магазина в восьми регионах России. В 2020 году «Максидом» купил российское подразделение британской сети гипермаркетов товаров для дома Castorama (ООО «Касторама Рус»). В 2022–2023 годы бренд сменили «Касторамы» в Казани, Одинцово, Щербинке, Екатеринбурге.

Александр Евневич начал распределять доли своего бизнеса в ООО «Максидом» среди детей в 2016 году: по 12% было отдано Николаю и Марии. В сентябре 2022 года Николай передал свою часть сестре, а сам сосредоточился на развитии ресторанного бизнеса и деятельности по доставке продуктов питания.

В 2020 году Александр Евневич планировал отдать 20,3% еще одного своего крупного бизнеса по производству чая — ГК «Орими» (см. №189 от 15.10.2020). Однако в 2021 году Иван Тюшкевич, совладелец ООО «Орими Трэйд», оспорил сделку дарения в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.

На данный момент, согласно «СПАРК-Интерфакс», Мария владеет 0,3% ООО «Орими Трейд». Она также является единственным собственником двух компаний, занимающихся гостиничными услугами (ООО «Отель» и ООО «125 Квартал»), фирмы по разработке программного обеспечения (ООО «Итема-22»), а также 51% в ООО «Брейнландия», специализирующемся на IT-сфере, и 75% ООО «Бренд-Макс», оказывающего рекламные услуги.

Александр Евневич владеет 46% ООО «Орими Трейд», 52% ООО «Теком» (аренда), 52% ООО «Тор Инвест» (аренда), 51,3% ООО «Кондратьевский» (подготовка к продаже нежилой недвижимости). Также он является владельцем 100% двух компаний по предоставлению финансовых услуг — ООО «АЕ Групп» и ООО «Литераторов». Его сын является единоличным собственником двух компаний в ресторанной сфере и доставке продуктов питания (ООО «Витамин», ООО «Ресторанная служба») и трех компаний по управлению недвижимым имуществом (ООО «Ютон Альфа», ООО «Ютон Гамма», ООО «Ютон Дельта»).

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что укрепление Марии Евневич в структуре владения ООО «Максидом» вряд ли изменит стратегию развития бизнеса, так как Александр Евневич как член совета директоров будет продолжать оказывать свое влияние. В целом, несмотря на непростую ситуацию на рынке, компания выглядит устойчиво. «По сравнению с рекордным позитивным первым кварталом 2022 года рынок в текущем году существенно сократился в денежном выражении. Для "Максидома" позитивной историей являются серьезные проблемы у OBI, уход из России IKEA. Компания успешно адаптируется. Она финансово устойчива, рентабельна и постепенно продолжает решать ключевую задачу по переводу сети объектов "Касторама" под бренд «Максидом», тем самым завершая формирование федерального покрытия сети»,— комментирует Михаил Бурмистров.

Алла Михеенко

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