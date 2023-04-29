Главные новости к утру 29 апреля

В районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя загорелся резервуар с топливом. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Угрозы гражданским объектам нет. По данным газеты «Известия», пожар начался после атаки беспилотника вооруженных сил Украины.

Законопроект о разовом сборе с крупного бизнеса, который может принести бюджету примерно 300 млрд руб., направлен на согласование в ведомства и в РСПП. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что уже «в ближайшее время» проект будет внесен в правительство.

Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател выразил разочарование в связи с отказом российской стороны предоставить консульский доступ к арестованному в России журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. По его словам, американская сторона «продолжит настаивать», чтобы к журналисту регулярно допускали консула.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Северная Македония стала 36 страной, которая присоединилась к заявлению о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины».

В России продажи новых гаджетов от Apple растут на «Авито» и «Юле». По итогам первого квартала на «Авито» продали на 18% больше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи устройств от Apple выросли в три с половиной раза. В «Юле» подтверждают тренд. В традиционных ритейлерских сетях отмечают снижение продаж iPhone в физическом выражении.

В Белом доме уже несколько месяцев обсуждается визит президента США Джо Байдена в Финляндию, которая 4 апреля официально вступила в НАТО. Окончательного решения о визите еще не принято. Предполагается, что поездка будет приурочена к саммиту НАТО, который планируется в Вильнюсе на 11-12 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сообщил, что турецкая сторона готова участвовать в рабочей группе в случае достижения соглашения по транзиту аммиака через трубопровод Тольятти — Одесса

Компания SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником ViaSat 3 Americas. Причина отмены запуска пока неизвестна. Новая попытка старта может состоятся через сутки.

В Италии спустя месяц после блокировки возобновил работу чат-бот ChatGPT американской компании OpenAI. Представитель компании пояснил, что блокировку сняли после того, как OpenAI «прояснила и дала ответ» на претензии со стороны итальянского ведомства по защите персональных данных.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе не будут проводить митинг 1 Мая и парад 9 Мая из-за рисков для безопасности местных жителей. Бессмертный полк проведут в интерактивном формате.

Командование армии США приказало авиационным подразделениям приостановить операции на сутки в мае. Решение объяснили необходимостью пересмотреть процедуры безопасности после столкновения вертолетов на Аляске и в Кентукки.

Министерство обороны Сирии сообщило, что армия Израиля нанесла ракетные удары по окрестностям города Хомс. По данным ведомства, пострадали три мирных жителя, загорелась заправочная станция, сгорели несколько грузовиков и цистерн.