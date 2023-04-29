Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе по окрестностям Хомса

Министерство обороны Сирии сообщило, что армия Израиля нанесла ракетные удары по окрестностям города Хомс. По данным ведомства, пострадали три мирных жителя, загорелась заправочная станция, сгорели несколько грузовиков и цистерн.

Израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, который базируется в Лондоне, сообщает, что удары наносились по «целям режима Асада и иранских ополченцев».

По данным Минобороны Сирии, удары были нанесены 29 апреля в 00:50 по местному времени. Система противовоздушной обороны страны, как отметили в министерстве, сбила несколько ракет, передает «РИА Новости».