Госдепартамент США выразил разочарование из-за отказа консулу посетить журналиста WSJ Гершковича в «Лефортово»

Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга 28 апреля прокомментировал отказ российской стороны в предоставлении консульского доступа к арестованному в России журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу.

«Конечно, мы глубоко разочарованы тем, что запрос на посещение Эвана в начале мая, 11 мая, с консульским визитом был отвергнут»,— сказал Пател. По его словам, американская сторона «продолжит настаивать», чтобы к журналисту регулярно допускали консула.

Отказ американскому консулу в доступе к Эвану Гершковичу в российском МИДе назвали ответной мерой на невыдачу российским журналистам виз в США, где они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест. Сейчас он содержится в СИЗО «Лефортово». Следователи ФСБ предъявили господин Гершковичу обвинение по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Редакция WSJ отрицает предъявленные журналисту обвинения.

О позиции США по аресту Эвана Гершковича читайте в интервью «Ъ» нового американского посла в РФ Линн Трейси.