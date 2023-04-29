Белый дом занялся подготовкой визита Байдена в Финляндию

В Белом доме уже несколько месяцев обсуждается визит президента США Джо Байдена в Финляндию, которая 4 апреля официально вступила в НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением поездки.

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Фото: Bonnie Cash, Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Bonnie Cash, Reuters

Собеседники канала подчеркивают, что окончательного решения о визите президента США в Финляндию еще не принято. Предполагается, что поездка будет приурочена к саммиту НАТО, который планируется в Вильнюсе на 11-12 июля.

В Белом доме рассматривают поездку, как возможность для Джо Байдена подчеркнуть «достижение на посту президента»: расширение НАТО «перед лицом российской агрессии», отмечают собеседники телеканала.

В совете национальной безопасности США отказались комментировать материал NBC.

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