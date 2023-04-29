В США на сутки приостановят полеты военной авиации из-за столкновения вертолетов на Аляске и в Кентукки

Командование армии США приказало авиационным подразделениям приостановить операции на сутки в мае. Решение объяснили необходимостью пересмотреть процедуры безопасности после столкновения вертолетов на Аляске и в Кентукки.

В пресс-релизе сухопутных сил США говорится, что приказом запрещается подниматься в воздух всем армейским летчикам до тех пор, пока они не пройдут необходимые тренировки, передает агентство Reuters. Исключение сделано только для летчиков, задействованных в «критических миссиях».

28 апреля два вертолета AH-64 Apache, выполнявших тренировочный полет, столкнулись в небе над Аляской. В результате инцидента погибли 3 летчика американских ВВС. 29 марта при столкновении вертолетов HH-60 Black Hawk над Кентукки погибли 9 военных армии США.