Турция заявила о готовности войти в рабочую группу по транзиту аммиака из Тольятти в Одессу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сообщил, что турецкая сторона готова участвовать в рабочей группе в случае достижения соглашения по транзиту аммиака через трубопровод Тольятти — Одесса, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Эрдоган выразил готовность участвовать с межведомственной делегацией в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения соглашения по аммиакопроводу»,— сообщили в канцелярии президента Турции.

Возобновление поставок аммиака обсуждается в рамках зерновой сделки — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Аммиак — ключевой компонент удобрений. Его транзит из Тольятти в Одессу по специальному аммиакопроводу был остановлен 24 февраля 2022 года из-за конфликта на Украине.

Министр иностранных дел Турциии Мевлют Чавушоглу 28 апреля сообщил, что руководство ООН направило главам Турции, Украины и России дорожную карту по выполнению зерновой сделки: пока она продлена до 18 мая. В дорожной карте, как сообщил турецкий министр, прописаны различные предложения по продлению сделки, в том числе экспорт аммиака из порта Одессы.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».