SpaceX отменила запуск Falcon Heavy с интернет-спутником за минуту до старта

Компания SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником ViaSat 3 Americas. Причина отмены запуска пока неизвестна. Новая попытка старта может состоятся через сутки.

На 29 апреля SpaceX запланировала два пуска. Первый — в 01:12 мск — с космодрома на мысе Канаверал прошел штатно. Ракета-носитель Falcon 9 отправила на орбиту два спутника O3b mPOWER для люксембургской спутниковой компании SES.

Второй пуск — Falcon Heavy с ViaSat 3 — был запланирован на 2:29 мск с площадки, расположенной в 5 км от первого старта. В Twitter-аккаунте SpaceX отмечается, что ракета и полезная нагрузка остаются в исправном состоянии. Спутник ViaSat 3 Americas предназначен для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.