В Орловской области отменен парад на 9 мая

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе не будут проводить митинг 1 мая и парад 9 мая из-за рисков для безопасности местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На своей странице во «ВКонтакте» господин Клычков пояснил, что «правоохранители обозначили риски, связанные с проведением массовых мероприятий». В связи с этим, отметил он, коллегиально было решено отменить митинг и парад 1 и 9 мая.

«Бессмертный Полк мы проведем в интерактивном формате, размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни»,— сообщил господин Клычков.

Ранее парад на День победы отменили в Белгородской и Курской областях, в Крыму и Севастополе. В Краснодарском крае парад Победы проведут только в Новороссийске.

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