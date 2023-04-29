Власти Севастополя заявили об отсутствии угрозы гражданским объектам из-за пожара на нефтебазе

Возгорание резервуара с топливом в Казачьей бухте не угрожает гражданским объектам, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Севастополя. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

«Гражданским объектам не угрожает, это территория порта, которая находится в отдалении от гражданских объектов»,— сказал собеседник агентства.

По данным газеты «Известия», пожар на нефтебазе начался после атаки беспилотника вооруженных сил Украины. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, прибывший на место, сообщил, что пожару присвоен 4 уровень сложности.

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