В Италии после блокировки возобновил работу ChatGPT

В Италии спустя месяц после блокировки возобновил работу чат-бот ChatGPT американской компании OpenAI. Об этом агентству Reuters сообщил представитель компании.

Представитель OpenAI пояснил, что блокировку сняли после того, как компания «прояснила и дала ответ» на претензии со стороны итальянского ведомства по защите персональных данных.

31 марта итальянский регулятор временно ограничил использование ChatGPT. Компании дали 20 дней на то, чтобы отчитать о защите личных данных пользователей. После снятия блокировки в OpenAI пообещали лучше информировать пользователей об условиях использования чат-бота.