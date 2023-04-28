Задержанный по делу о пожаре в поселке Сосьва заявил о своей невиновности

Управляющий пилорамы, с которой, предположительно, начался пожар в поселке Сосьве, Газанфар Мамедов заявил о своей невиновности. Напомним, накануне мужчина был задержан по подозрению в причастности к происшествию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Газанфар Мамедов — сын владельца пилорамы Натига Мамедова. Задержанный призвал силовиков «проверить территорию ИП Детковский», с которой, по его мнению, мог начать распространяться огонь.

«В 2021 году, ориентировочно в апреле-мае, все началось. В этот период времени у нас уже горели штабеля. Все это из-за того, что со стороны улицы Московской ИП Детковский туда свозит горбыль и опил. Всегда горела эта сторона. И лес, с которого на поселок пошел весь пожар, горел все эти три года»,— заявил Газанфар Мамедов на видео, опубликованном порталом Е1.ru.

Он отметил, что руководство пилорамы вызывало пожарную службу. Однако, по его словам, работники службы к ним не поехали, а стали объезжать бани и дачи. «Но самый большой очаг возгорания дошел до нас и он перекинулся, соответственно, — это лес погорел, да все сгорело»,— добавил подозреваемый.

Напомним, из-за пожара в Сосьве были возбуждены уголовные дела уголовные дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 УК РФ (халатность), по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Помимо Газанфара Мамедова был задержан 40-летний специалист по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания.

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