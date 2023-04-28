Главные новости Юга России. Коротко

9 мая парады Победы состоятся в двух городах Ростовской области. Парады в честь празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

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Владимир Путин обратил внимание донского губернатора на проблемы здравоохранения. Речь о социально-экономическом развитии региона шла в ходе встречи главы государства с Василием Голубевым в режиме видео-конференц-связи. В свою очередь губернатор обратился к президенту с просьбой оказать поддержку в модернизации главной больницы Таганрога. Владимир Путин дал поручения по заявленной просьбе.

Зампред правительства Ставрополья Игорь Бабкин покинул свой пост. Игорь Бабкин ушел с должности заместителя председателя правительства Ставропольского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

Назначен новый глава администрации Аксайского района. Собрание депутатов Аксайского района Ростовской области назначило на должность главы администрации района Константина Доморовского.

Дума Новошахтинска приняла отставку главы администрации Сергея Бондаренко. Градоначальник покинул пост по собственному желанию. Депутаты местной думы приняли отставку главы администрации 27 апреля.

С «Ростовского зернового терминала» взыскивают 30 млн руб. за пользование землей в промзоне. Власти Ростова хотят взыскать 30 млн руб. с компании «Ростовский зерновой терминал», которая занимается перевалкой зерна в промзоне на левом берегу Дона. В городской администрации считают, что компания должна заплатить за пользование участком земли, незаконно приватизированным в 2009 году.

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В суд передано дело об отравлении 126 жителей Минераловодского городского округа. Прокуратура Ставрополья направила в суд уголовное дело в отношении главного инженера ресурсоснабжающей организации, обвиненного в нарушениях, повлекших отравление 126 жителей Минераловодского городского округа.

Мастер-план курорта «Новая Анапа» будет разработан в 2024 году. Проект развития территории площадью 1,6 га в между Черным морем и Кизилташским лиманом, где разместится курортная зона «Новая Анапа», позволит ежегодно привлекать в Анапу от 3 до 5 млн туристов.

Завод компании «Клевер» в Таганроге на базе ТагАЗ будет открыт в сентябре. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд руб. Реализация проекта предполагает несколько этапов. Часть цехов первой очереди начнет работать в августе-сентябре. На полную мощность завод выйдет в 2025 году и будет выпускать 5 тыс. единиц техники каждый год.

В Ростове-на-Дону 6 мая откроется музей военно-исторических миниатюр. Музей откроют в Центре детского технического творчества города Ростове-на-Дону. В экспозиции будут представлены батальные сцены с участием миниатюрных фигурок солдат и офицеров, точных копий военной техники и вооружений разных исторических эпох.

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Глава СКР потребовал доклад о проверке деятельности компании «МСК» в Ростове. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки в отношении руководства строительной компании «МСК». Дольщики, для которых застройщик возводит дома, жалуются на несоответствие возводимых объектов нормативным требованиям.

На майские праздники левый мост через Северский Донец на М-4 будет открыт в обе стороны. Работы по реконструкции левого моста через реку Северский Донец на 930 км трассы М-4 «Дон» будут приостановлены на период майских праздников

Суд подтвердил законность сделки по продаже активов Адлерского винзавода. Апелляционный суд признал законной сделку по продаже зданий и земельного участка АО «Адлерский винзавод» за 13 млн руб. Акционеры предприятия пытались оспорить сделку, указывая на то, что только земля под винзаводом стоит 558 млн руб.