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Главой администрации Аксайского района назначен Константин Доморовский

Собрание депутатов Аксайского района Ростовской области назначило на должность главы администрации района Константина Доморовского, сообщает пресс-служба местной администрации.

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Фото: пресс-служба администрации Аксайского района

Фото: пресс-служба администрации Аксайского района

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Фото: пресс-служба администрации Аксайского района

Фото: пресс-служба администрации Аксайского района

Новый руководитель на протяжении девяти лет был первым заместителем главы администрации. До этого возглавлял администрацию Грушевского сельского поселения. Константин Доморовский более 20 лет служил в Вооруженных Силах России и имеет звание полковника. Отмечен медалями «За отличие в воинской службе», «За воинскую доблесть».

Прежний глава Аксайского района Сергей Бодряков покинул свою должность в январе текущего года в связи с переходом на должность заместителя губернатора Ростовской области.

Анастасия Назарова

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