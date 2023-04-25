Главой администрации Аксайского района назначен Константин Доморовский

Собрание депутатов Аксайского района Ростовской области назначило на должность главы администрации района Константина Доморовского, сообщает пресс-служба местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба администрации Аксайского района Фото: пресс-служба администрации Аксайского района Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба администрации Аксайского района Фото: пресс-служба администрации Аксайского района

Новый руководитель на протяжении девяти лет был первым заместителем главы администрации. До этого возглавлял администрацию Грушевского сельского поселения. Константин Доморовский более 20 лет служил в Вооруженных Силах России и имеет звание полковника. Отмечен медалями «За отличие в воинской службе», «За воинскую доблесть».

Прежний глава Аксайского района Сергей Бодряков покинул свою должность в январе текущего года в связи с переходом на должность заместителя губернатора Ростовской области.

Анастасия Назарова