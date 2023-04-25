9 мая парады Победы пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске

Парады в честь празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Глава региона отметил, что несмотря на то, что парады планируются, традиционный концерт на Театральной площади в Ростове проводить не будут.

«Парад Победы будет в Ростове, в Новочеркасске будет. Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий»,— цитирует информагентство Василия Голубева.

Также глава области отметил, что в донской столице планируется салют.

Анастасия Назарова