ДИЗО ударил по площадям

Как стало известно «Ъ-Юг», власти Ростова хотят взыскать 30 млн руб. с компании «Ростовский зерновой терминал», которая занимается перевалкой зерна в промзоне на левом берегу Дона. В городской администрации считают, что компания должна заплатить за пользование участком земли, незаконно приватизированным в 2009 году. Нынешние претензии властей к Ростовскому зерновому терминалу связаны с криминальной историей об отчуждении муниципального имущества, в результате которой на скамье подсудимых оказались и чиновники, и предприниматели.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.google.ru / maps Фото: www.google.ru / maps

Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова обратился в арбитражный суд с требованием к ООО «Ростовский зерновой терминал» о взыскании порядка 30 млн руб. Об этом сообщается на сайте суда.

Как следует из иска, департамент считает, что Ростовский зерновой терминал должен оплатить задолженность за пользование земельным участком на ул. 1-й Луговой, 44б (Заречная промзона Ростова).

Финансовые претензии властей Ростова являются следствием истории о незаконной приватизации муниципальной земли в промзоне на левом берегу Дона. Участок площадью 1,7 га, который фигурирует в иске департамента, в 2009 году в рамках приватизации был продан в составе других земель Ростовскому универсальному порту. Спустя несколько месяцев порт перепродал его Ростовскому зерновому терминалу, который заплатил за него 36 млн руб.

Однако в 2015 году в связи с отчуждением муниципальной земли правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Спустя два года генерального директора Ростовского универсального порта Андрея Лещенко признали виновным в незаконном приобретении (путем обмана) этой земли. Также был осужден бывший директор Департамента имущественно-земельных отношений Ростова Александр Кочергин, подписавший распоряжение о продаже участков порту.

После этого ДИЗО стал подавать иски к коммерческим структурам, которым Ростовский универсальный порт перепродал незаконно полученные земли, с требованием вернуть их в муниципальную собственность. В 2020 году ведомству удалось добиться соответствующего решения по участку, проданному Ростовскому зерновому терминалу.

Теперь же в департаменте считают, что все это время компания пользовалась спорным участком, не имея на то правовых оснований, поэтому она должна заплатить городу компенсацию.

Связаться по телефону с руководством компании «Ростовский зерновой терминал» не удалось.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин в разговоре с «Ъ-Юг» отметил спорность претензий ДИЗО.

«Дело имеет все шансы стать резонансным, так как, по сути, Ростовский зерновой терминал в этой истории является юридическим лицом, которое продавец участка, то есть Ростовский универсальный порт, ввел в заблуждение. Ростовский зерновой терминал может заявить в суде, что он не был осведомлен о подробностях сделки по приватизации участка первым покупателем, а следовательно, не обязан возмещать требуемую сумму местным властям. Полагаю, что данное разбирательство затянется, так как даже если первая инстанция удовлетворит иск, компания имеет высокие шансы на обжалование», — считает юрист.

ООО «Ростовский зерновой терминал» создано в 2004 году. Компания занимается оптовой торговлей зерном. Изначальным учредителем компании было ООО «Бунге СНГ» (российская «дочка» крупного международного трейдера сельскохозяйственного сырья Bunge). Сейчас учредителями ростовской компании являются Марат Шайдаев и Алексей Черемичко.

Как писал «Ъ», в 2021 году «Бунге СНГ» продала компанию «Ростовский зерновой терминал» бывшим топ-менеджерам Объединенной зерновой компании Марату Шайдаеву и Алексею Черемичко.

Производственные мощности Ростовского зернового терминала позволяют работать с судами класса «река-море» грузовместимостью до 5,5 тыс. т, возможности по перевалке зерновых — до 700 тыс. т в год. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 году выручка компании составила порядка 2,8 млрд руб.

Вадим Водолазов