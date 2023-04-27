Донской губернатор попоросил президента РФ поддержать реконструкцию БСМП в Таганроге

Губернатор Ростовской области обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в модернизации главной больницы Таганрога. Вопрос обсуждался в ходе встречи главы государства с губернатором в режиме видео-конференц-связи.

Василий Голубев рассказал, что строительные работы уже начаты. Объект продолжает работать, из-за возросшего потока пациентов из ДНР. Планируется, что благодаря реконструкции, вместимость учреждения, построенного в 1975 году, увеличится на 100 мест.

«Мы разбили на несколько этапов, которые бы реализовали, чтобы и больница продолжала работать, и все медицинские услуги полностью оказывались. Кажется, у нас это получается. И я хотел бы попросить вас поддержать»,— сообщил губернатор президенту.

Владимир Путин дал поручения по заявленной просьбе, отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Ранее сообщалось, что президент обратил внимание Василия Голубева на нехватку медицинского персонала в больницах Ростовской области.

Анастасия Назарова