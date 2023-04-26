Мастер-план курорта «Новая Анапа» будет разработан в 2024 году

Проект развития территории площадью 1,6 га в между Черным морем и Кизилташским лиманом, где разместится курортная зона «Новая Анапа», подготовят в 2024 году, сообщает пресс-служба местной администрации.

«Проект, который реализуется по поручению Президента России, станет образцом туристско-рекреационного центра международного уровня и позволит ежегодно привлечь в Анапу от 3 до 5 млн туристов»,— отметили в пресс-службе администрации Анапы.

Как писал ранее «Ъ-Юг», на территории курорта планируется построить гостиницы и отели на 15 тыс. номеров. Площадь песчаных пляжей будет увеличена на 17 км. Общий объем инвестиций в проект оценивают в 250 млрд руб. Власти рассчитывают, что в рамках реализации проекта будет создано 14 тыс. новых рабочих мест.

Анастасия Назарова