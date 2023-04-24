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На майские праздники левый мост через Северский Донец на М-4 будет открыт в обе стороны

Работы по реконструкции левого моста через реку Северский Донец на 930 км трассы М-4 «Дон» будут приостановлены на период майских праздников, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Фото: пресс-служба «Автодор»

Фото: пресс-служба «Автодор»

Ремонт сооружения продлится после 9 Мая. Завершить работы полностью дорожники планируют до начала пика сезона отпусков.

На правом мосту в настоящее время продолжается надвижка пролета. Сейчас надвинуто 340 м из 387 м конструкций. К концу апреля будет реализована последняя стадия надвижки. Все работы будут завершены в текущем году.

Анастасия Назарова

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