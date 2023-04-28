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Дума Новошахтинска приняла отставку главы администрации Сергея Бондаренко

На заседании городской думы города Новошахтинска 27 апреля депутаты приняли отставку главы администрации Сергея Бондаренко, сообщает пресс-служба горадминистрации. Градоначальник покинул пост по собственному желанию.

Депутаты уже объявили сроки проведения конкурса на замещение должности главы администрации. Также утвержджен состав конкурсной комиссии.

«Конкурс назначен на 30 мая, в 11 часов в малом зале Администрации города Новошахтинска», — сообщает пресс-служба администрации.

Сергею Бондаренко 64 года. Он уроженец Новошахтинска. Обучался в Новочеркасском политехническом институте по специальности инженер-механик. Долгое врея работал главным инженером АООТ «Новошахтинский механический завод». Должность главы администрации он занял в мае 2019 года.

Анастасия Назарова

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