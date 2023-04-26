Завод компании «Клевер» в Таганроге на базе ТагАЗ будет открыт в сентябре

Группа компаний «Ростсельмаш» планирует запустить производство сельскохозяйственной и дорожной техники в Таганроге уже в сентябре текушего года. Вопросы развития предприятия обсуждались в ходе визита губернатора региона Василия Голубева, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Напомним, реализацией проекта занимается компания АО «Клевер» (входит в ГК «Ростсельмаш»). Площадкой для создания производства стал ТагАЗ. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд руб. Предприятие включает несколько этапов. Часть цехов первой очереди начнет работать в августе-сентябре. На полную мощность завод выйдет в 2025 году и будет выпускать 5 тыс. единиц техники каждый год.

«На сегодня здесь уже работают 170 человек, к концу года планируется увеличение до 500, а на момент выхода завода на полную мощность число сотрудников достигнет 1,5 тыс. человек», – сообщил генеральный директор ГК «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

На предприятии будут выпускать кормоуборочную, почвообрабатывающую, зерноперерабатывающую технику, самоходные и прицепные опрыскиватели, адаптеры для комбайнов. Ежегодный объем выпуска продукции составит 3 млрд руб.

Анастасия Назарова