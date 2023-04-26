Владимир Путин обратил внимание донского губернатора на проблемы здравоохранения

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал губернатора Ростовской области Василия Голубева уделить внимание проблеме нехватки врачей в регионе. Речь о социально-экономическом развитии региона шла в ходе встречи главы государства с губернатором в режиме видео-конференц-связи.

«Смотрите, у вас на 10 тысяч жителей врачей меньше, чем во многих других субъектах Российской Федерации. Может быть, напрямую это не связано с некоторыми так называемыми социальными заболеваниями, но на них тоже нужно обратить особое внимание, нужно сконцентрироваться на преодолении тех сложностей, которые в этом смысле существуют»,— цитирует пресс-служба слова президента.

Также в ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия с новыми регионами России. Владимир Путин обратился к губернатору с просьбой оказывать содействие Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике в вопросах налаживания мирной жизни. Также глава государства отметил, что необходимо оказывать поддержку российским военнослужащим.

«Нужно оказать людям помощь – и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. Я знаю, что Вы это делаете, занимаетесь лично, и прошу Вас дальше не снижать внимание к этим чрезвычайно важным вопросам»,— цитирует пресс-служба Владимира Путина.

Президент отметил, что регион всегда может рассчитывать на поддержку федеральных властей в решении проблем по указанным направлениям.

Анастасия Назарова